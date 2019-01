Sexto jogo e sexta vitória do “novo” Manchester United

No final da 17.ª jornada da Premier League, após o Manchester United ser derrotado em Anfield Road pelo Liverpool, os “red devils” estavam mais perto do 13.º lugar (cinco pontos de vantagem) do que da 5.ª posição (menos seis pontos do que o Arsenal). Cinco jogos depois, tudo está diferente. Com a saída de José Mourinho e a entrada do norueguês Ole Gunnar Solskjaer, o United só sabe ganhar e com o triunfo deste domingo em Londres contra o Tottenham (1-0), a formação de Manchester alcançou o Arsenal e o 7.º classificado já está a nove pontos.

Os jogadores são os mesmos, mas a atitude é indiscutivelmente outra. Em Wembley, o “novo” Manchester United de Solskjaer somou a sexta vitória em seis jogos (cinco para a Premier League e uma para a Taça de Inglaterra) e os vice-campeões ingleses já ameaçam chegar aos quatro primeiros lugares, que darão acesso na próxima época à Liga dos Campeões.

O jogo “grande” da 22.ª jornada da Premier League foi quase sempre equilibrado, mas o United mostrou-se audaz e conseguiu surpreender o Tottenham de Pochettino. Mérito de Pogba (quem o viu com Mourinho e quem o vê com Solskjaer) que foi um dos melhores em campo e fez a assistência para Rashford que, com um remate cruzado, fez aos 44’ o golo que decidiu o jogo em Wembley.

Depois, na parte final, foi De Gea a assumir o papel de protagonista. No tudo ou nada dos “spurs”, valeu ao United a inspiração do guarda-redes espanhol, que travou todas as tentativas de Harry Kane e companhia.

