Real Massamá condena violência nas bancadas em jogo de iniciados

O Real Massamá condenou este sábado, em comunicado, "todo e qualquer tipo de violência" em torno do desporto e em particular "no sector da formação", na sequência de desacatos no seu estádio durante um jogo de futebol em iniciados.

Depois das cenas de violência entre adeptos terem sido registadas em vídeo e partilhadas nas redes sociais, a direcção do Real Sport Clube repudiou, numa nota publicada através do Facebook, as agressões registadas no jogo de juniores C, frente ao Despertar de Beja.

Os princípios e os valores que defendemos não são compatíveis com os comportamentos agressivos dentro e fora do campo. A direcção do Real Sport Clube apela aos adeptos, em particular aos pais dos atletas, para que sejam o melhor exemplo dos valores desportivos", pode ler-se no documento.

O vídeo dos incidentes ocorridos no passado dia 6 de Janeiro foi inicialmente partilhado pelo antigo árbitro internacional de futebol Duarte Gomes.

