Lionel Messi chega aos 400 golos na liga espanhola

A meio da semana o Barcelona tinha tropeçado em Valência contra o Levante (derrota por 2-1 na 1.ª mão dos “oitavos” da Taça do Rei), mas neste domingo os catalães voltaram ao bons resultados e seguraram os cinco pontos de vantagem sobre o Atlético de Madrid na liga espanhola. Em Camp Nou, Luis Suárez bisou no triunfo contra o Eibar, mas o destaque vai para mais uma proeza de Lionel Messi: o argentino apontou o seu 400.º golo no campeonato espanhol.

Com cinco triunfos consecutivos na prova, o Barcelona nem precisou de se empenhar muito para manter o Atlético de Madrid a cinco pontos e dilatar para oito a vantagem sobre o Sevilha, que, com André Silva no “onze”, perdeu em Bilbau contra o Athletic: 2-0, com um bis de Iñaki Williams.

Em Camp Nou, Ernesto Valverde voltou a apostar em Philippe Coutinho e o brasileiro teve um papel decisivo no primeiro golo dos catalães, marcado por Suárez aos 19’. A vantagem do Barcelona não mudou o ritmo da partida, quase sempre lento, e até ao intervalo houve poucos motivos de interesse.

Na segunda parte, mesmo em tarde de pouca inspiração, Messi fez história: após passe de Suárez, o “10” do Barcelona fez o golo 400 no campeonato espanhol. Sem que o Eibar conseguisse esboçar qualquer reacção, os “blaugrana” foram gerindo o ritmo e chegaram ao terceiro, novamente apontado por Suárez.

