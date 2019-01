Everton de Marco Silva volta a vencer

O Everton, treinado pelo português Marco Silva, venceu neste domingo em Goodison Park o Bournemouth, por 2-0, e regressou aos bons resultados após uma série de resultados negativos: tinha apenas uma vitória nas últimas oito jornadas da Premier League. Os golos da equipa de Liverpool foram marcados na segunda parte por Kurt Zouma e Calvert-Lewin.

A exibição não foi brilhante, mas Marco Silva conseguiu o triunfo que necessitava para sacudir um pouco a pressão. Contra um Bournemouth que também atravessa um mau momento – nove derrotas nas últimas 12 jornadas -, o jogo até começou melhor para a formação do Sul de Inglaterra (David Books acertou no poste da baliza de Pickford), mas na segunda parte o Everton melhorou e conseguiu os três pontos.

Com André Gomes em campo nos 90 minutos, os “toffees” chegaram à vantagem aos 61’, com um golo do internacional francês Kurt Zouma e, já em período de descontos, o avançado Dominic Calvert-Lewin, que tinha sido lançado por Marco Silva aos 87’, fez o golo que fixou o resultado final.

