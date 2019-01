Com dois portugueses em campo, Olympiacos ganha em Livadiá

O Olympiacos, treinado pelo português Pedro Martins, venceu neste domingo em casa do Levadakios, por 2-0, em jogo da 15.ª jornada da liga grega de futebol, e consolidou o segundo lugar.

Com José Sá e Podence na equipa titular, o conjunto do Pireu marcou na cidade de Livadiá pelo médio Kostas Fortounis, logo aos sete minutos, e confirmou a vitória na segunda parte, quando o avançado espanhol Guerrero fez o segundo golo (50’).

PUB

Com este triunfo, o Olympiacos passou a somar 33 pontos, menos cinco do que o PAOK, que tem menos um jogo, e mais quatro do que o Atromitos, enquanto o Levadakios é 15.º e penúltimo.

PUB

PUB