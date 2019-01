Benfica garante renovação de Tiago Dantas até 2023

O jovem futebolista Tiago Dantas, de 18 anos, que actua na equipa B do clube da Luz, renovou contrato com o Benfica até 2023, anunciaram este domingo as "águias".

"É uma renovação que tem muito significado para mim, pois é uma coisa que eu queria desde o início e é mais um passo para chegar onde quero, que é a equipa principal. Com a renovação e com o trabalho que eu desenvolvo no dia-a-dia estou mais perto de o alcançar", assinalou Tiago Dantas no site do Benfica.

O médio nascido em 2000, que representa o Benfica desde os quatro anos de idade, estava em final de contrato e, nos últimos meses, foi várias vezes associado a grandes clubes europeus, entre os quais, o Manchester City de Guardiola, mas preferiu continuar a representar os encarnados.

"O interesse de clubes estrangeiros? São coisas que aparecem, é fruto de todo o trabalho que tenho feito e acho que isso tanto me beneficia a mim como ao Benfica pelo trabalho feito na formação e no centro de estágio. Favorece ambas as partes e estamos todos muito contentes com esta renovação", comentou o jogador.

E acrescentou: "Gosto muito de estar aqui, esta é a minha casa, é o meu clube".

Júnior de segundo ano (sub-19), mas já integrado na equipa B (ainda neste domingo foi titular no desafio ante o Braga B na 17.ª jornada da II Liga), Tiago Dantas ingressou no Benfica com apenas quatro anos de idade (2004), proveniente da Escola de Futebol Simão Sabrosa.

Numa primeira fase, Tiago Dantas, que é hoje visto como uma das maiores promessas do Seixal, foi incluído nas selecções da Escola de Futebol do Estádio da Luz. Começou a competir em 2008/09, com a geração de 1999, tinha então sete anos de idade (ou seja, um ano antes do normal naquela altura).

