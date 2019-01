Investigadores lançam base de dados sobre dança e artes performativas

Uma plataforma de dados sobre dança e artes performativas, criada por uma equipa de investigadores do Instituto de Etnomusicologia, vai ser apresentada à comunidade artística na quarta-feira, em Lisboa, disse à agência Lusa Daniel Tércio, o coordenador do projecto.

TerPsiCore - Base de Dados Dança e Artes Performativas é o nome desta nova plataforma, baptizada com o nome da musa grega da dança, segundo o coordenador. A plataforma, que já está activa online, "é dirigida sobretudo às pessoas que trabalham na área da dança, investigadores, artistas, produtores, programadores e todos os interessados nas questões do corpo", explicou Daniel Tércio.

PUB

De acordo com o professor da Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa, a nova base de dados tem vindo a ser desenvolvida na última década em conjunto com alunos e, desde 2013, "surgiu a percepção de que já tinha uma dimensão importante que podia ser partilhada com a comunidade artística desta área".

PUB

O Instituto de Etnomusicologia é um centro de investigação com núcleos em várias universidades, sendo que o núcleo-mãe está na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, e o pólo dedicado à música e dança funciona na Faculdade de Motricidade Humana.

PUB

Daniel Tércio destacou que a base de dados dá a conhecer um conjunto importante de documentos sobre criações, coreógrafos, artigos de imprensa, bailarinos, críticas, e documentos iconográficos, como cartazes, postais, fotografias e vídeos, entre outra informação.

Embora esteja já disponível neste endereço, "encontra-se em fase de aperfeiçoamento e, futuramente, será possível que os agentes culturais lhe acedam e partilhem directamente informação". "Queremos, com o lançamento formal desta base de dados, que os artistas e agentes culturais nos dêem o seu feedback, contributos e sugestões", afirmou o coordenador.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O projecto da TerPsiCore – que em grego antigo significa "aquela que se deleita na dança" – é financiado pelo Instituto de Etnomusicologia: "Tentámos obter outros apoios, mas, até ao momento, não foi possível", lamentou o responsável, nas declarações à Lusa.

Daniel Tércio sublinha que "todos os processos de arquivamento e respectivas acessibilidades têm fins de utilidade pública, nomeadamente a valorização do património imaterial e proporcionar múltiplas fontes para a investigação científica".

O lançamento da plataforma TerPsiCore - Base Dados de Dança e Artes Performativas está previsto para quarta-feira, às 18h00, no Espaço Alkantara, em Lisboa.

PUB