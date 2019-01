Belgas Jaguar Jaguar vencem Festival Termómetro

A banda belga Jaguar Jaguar, formada há pouco mais de meio ano, foi a vencedora da 24.ª edição do Festival Termómetro, cuja final se realizou na noite deste sábado no Cinema São Jorge, em Lisboa.

A jovem formação disputou a vitória na edição deste ano do festival com os portugueses Gator, The Alligator e Maro e os espanhóis Músculo! e Kings of the Beach. O concerto final teve como convidado especial B Fachada.

No comunicado em que anuncia o resultado do festival criado por Fernando Alvim, a organização conta que os Jaguar Jaguar resultaram de uma viagem dos músicos a Espanha. "Tendo o sol do Sul como fonte de inspiração, começaram a escrever canções que resultaram em faixas melódicas e cativantes que se adequam ao seu gosto pela diversão pura; vocais cativantes impulsionados por uma secção rítmica baseada no groove, unidos por sintetizadores sonhadores e sons de guitarra".

Enquanto vencedores do Termómetro, os Jaguar Jaguar irão actuar nos festivais NOS Alive (que decorre de 11 a 13 de Julho no Passeio Marítimo de Algés, Oeiras) e Bons Sons (em Agosto, na aldeia de Cem Soldos, Tomar), além de terem assegurados a gravação de um videoclip e o acesso a 20 horas de gravação em estúdio.

Na edição deste ano, cujas eliminatórias decorreram em nove cidades (São Miguel, Porto, Cascais, Viseu, Lisboa, Aveiro, Funchal, Évora e Faro), o júri foi constituído pelos promotores de concertos Álvaro Covões, Luís Montez e João Carvalho, pelo director do Bons Sons, Luís Sousa Ferreira, pelo jornalista Nuno Galopim, pelo radialista Henrique Amaro e pelos músicos Hélio Morais, Samuel Úria, Joaquim Albergaria, Ana Bacalhau, Pedro de Tróia, Pedro Mafama, João Vieira, Jorge Romão, José Pedro Leitão, David Santos e Alex D'alva Teixeira.

