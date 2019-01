Portugal Fashion sem datas previstas para novos apoios

O Portugal Fashion, plataforma de promoção de moda portuguesa, está a trabalhar com verbas do biénio 2017–2018, porque as datas de candidatura aos apoios comunitários não são conhecidas, disse, este domingo, fonte da estrutura.

"O Portugal Fashion 2019-2020 está a trabalhar com o orçamento de 2017–2018 e de momento não há informações sobre quando está previsto uma data para nova candidatura a fundos europeus", disse à Lusa Mónica Neto, responsável pelo projecto do Portugal Fashion.

O Portugal Fashion é um projecto da Associação Nacional de Jovens Empresários (ANJE), desenvolvido em parceria com a Associação Têxtil e Vestuário de Portugal (ATP), e co-financiado pelo Portugal 2020, no âmbito do Programa Operacional da Competitividade e Internacionalização – Compete 2020, através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional. Segundo Mónica Neto, até ao momento, não há informações sobre prazos de candidatura a fundos europeus.

"Estamos à espera que abra uma nova candidatura e aí é que é lançado o bolo total a dividir e nós teremos de perceber qual é o tecto e como é que vamos poder trabalhar no futuro", explicou, acrescentando que neste momento o Portugal Fashion está a desenvolver um plano de actividades para 2019, com "uma ambição grande", mas a "aguardar para perceber quais os ajustes" que têm de ser feitos.

Os apoios comunitários que o Portugal Fashion recebe destinam-se, por exemplo, à organização de edições de promoção da moda portuguesa e eventos em Portugal, mas também em várias semanas de moda internacionais, bem como para participar em feiras nacionais e internacionais.

No biénio 2017-2018 registou-se um "atraso de vinda de verbas dos fundos europeus. A candidatura anterior do biénio 2017-2018 teve "algum atraso na decisão de aprovação", o que obrigou o Portugal Fashion a gerir esse "impasse" com reprogramações.

"Neste momento, estamos a trabalhar com uma reprogramação que eram as actividades programadas em final de 2017 e aguardamos que novas oportunidades surjam para trabalhar na próxima candidatura e no próximo projecto", disse Mónica Neto.

Sobre o acordo assinado recentemente entre o Portugal Fashion e a Moda Lisboa, a responsável do projecto do Portugal Fashion disse que o objectivo é trabalhar para um bem comum, ou seja "para a promoção da moda nacional" e com as ferramentas que possam levar mais longe a mensagem de que Portugal não é apenas um país de produção nacional, mas também um país de designers com criatividade.

"As plataformas Moda Lisboa e Portugal Fashion têm entre si algumas diferenças, mas também muitos pontos complementares e é nesse sentido que se tem vindo a trabalhar. Há uma vontade grande e há já uma aproximação e há conversas que se têm tido e há sinergias e há projectos", concluiu.

O Portugal Fashion vai levar uma marca de Lisboa — a Ernet W Baker — à próxima semana da moda de Paris, onde o designer Hugo Costa vai apresentar no dia 16 de Janeiro a sua nova colecção Outono/Inverno 2010 e o jovem criador David Catalán vai estar no dia 17, avançou a mesma responsável.

A 11 de Setembro de 2018 houve uma cerimónia de assinatura do protocolo entre as duas plataformas que decorreu na Casa da Arquitectura, em Matosinhos, no Porto, onde o primeiro-ministro, António Costa, classificou o acordo como o "início de namoro assinado" e que era "muito importante para o país", designadamente para ajudar a alavancar as exportações portuguesas até 2030, cuja meta traçada é chegar aos 50% do Produto Interno Bruto (PIB).

"Porque o país tem feito um esforço muito grande de alterar o seu perfil económico e o seu perfil de internacionalização. Em 2005, as exportações portuguesas eram cerca de 27% do PIB, no ano passado já foram 43% do PIB e temos de ter a ambição colectiva de chegar a 2030 a ser, pelo menos, 50% do nosso PIB", declarou na altura o primeiro-ministro.

Os signatários — Eduarda Abbondanza, presidente da Associação Moda Lisboa, e Adelino Costa Matos, presidente da ANJE, entidade organizadora do Portugal Fashion — comprometeram-se, no acordo, a reunir-se "regularmente" para promover a troca de informações entre si e delinear uma "agenda de trabalhos".

