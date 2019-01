Magistrados do Ministério Público marcam três dias de greve

O Sindicato dos Magistrados do Ministério Público anunciou neste sábado à noite que vai decretar uma greve nos dias 25, 26 e 27 de Fevereiro. Primeiro abrangerá o país inteiro, depois o Norte e o Centro, por fim Lisboa e Sul.

A data foi avançada pelo presidente do sindicato, António Ventinhas, no fim de uma assembleia de delegados, à porta fechada, que tinha como ponto único da agenda a análise das perspectivas de alterações do Estatuto do Ministério Público, a definição de formas de luta e de estratégias de mobilização.

Num curto telefonema, aquele sindicalista explicou ao PÚBLICO que os delegados decidiram fazer “um dia de greve de magistrados em todo o país, um dia nos distritos judiciais do Porto e de Coimbra e outro dia nos de Lisboa e Évora”, mas podem não ficar por aí. “Salvaguardámos a hipótese de marcar novos períodos, consoante a evolução dos trabalhos, consoante as negociações.”

PUB

PUB

PUB

No topo do descontentamento está a revisão do estatuto do Ministério Público, que se encontra na Assembleia da República. Os grupos parlamentares do PS e do PSD já manifestaram a sua intenção de alterar a composição do Conselho Superior do Ministério Público, diminuindo o número de magistrados e elevando o de membros indicados pelo poder político.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O sindicato considera estar em causa a independência, uma vez que aquele órgão, responsável pela disciplina e pela gestão dos procuradores, escolhe várias figuras do topo da hierarquia do Ministério Público – é o caso do vice-procurador-geral da República e do director do Departamento Central de Investigação e Acção Penal, onde se investiga a criminalidade económico-financeira mais complexa.

Aquela alteração não consta da proposta apresentada pela ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, na Assembleia da República. Essa mantém-se o actual equilíbrio de forças: 12 procuradores e sete não-magistrados (com cinco membros a serem eleitos pelo Parlamento, dois nomeados pela tutela, sete eleitos pelos seus pares e quatro a pertencerem à hierarquia do Ministério Público).

Há, porém, outros motivos de descontentamento. “As mais d e 50 questões que introduzimos em relação à proposta inicial do Ministério da Justiça ainda não estão resolvidas”, diz António Ventinhas. “Questões relacionadas com a mobilidade dos magistrados, o paralelismo das magistraturas, as questões disciplinares, o facto de se ter consagrado uma carreira plana que está congelada à partida”, exemplifica.

PUB