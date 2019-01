Chuva estará de regresso para combater o frio

Os dias de céu limpo, que chegam acompanhados de um frio de fazer tremer o queixo, estão prestes a alterar-se. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê o regresso da chuva e uma subida das temperaturas mínimas a partir da próxima quarta-feira para todo o território continental.

Ainda assim, é preciso continuar a fazer frente ao frio que se fará sentir durante este fim-de-semana (todo o território continental continua sob aviso amarelo). Em Bragança, os termómetros continuarão a marcar os valores mais baixos registados no país, onde as temperaturas mínimas rondarão os -3ºC e as máximas não ultrapassarão os 9ºC, durante este sábado.

No Porto, há previsões de céu limpo até à próxima terça-feira, registando-se uma subida das temperaturas mínimas a partir de quarta-feira. Durante o fim-de-semana, os termómetros vão baixar até aos 4ºC de mínima, não ultrapassando os 14ºC de máxima. A chuva regressa à Invicta a partir do próximo sábado e com ela chega também uma subida nas temperaturas mínimas.

Em Lisboa, o frio não arredará pé, pelo menos para já: é que, durante o fim-de-semana, os termómetros não ultrapassarão os 14ºC e as mínimas ficam-se por uns modestos 4ºC. As nuvens chegam a partir da próxima quarta-feira e, com elas, regista-se um aumento das temperaturas mínimas, que passam a oscilar entre os 6ºC e os 9ºC.

Mais a sul, em Faro, a previsão é de que a partir de quarta-feira as nuvens se instalem, não havendo, porém, previsão de chuva. A região Sul é a parte do território que, por estes dias, regista temperaturas mais amenas. Durante o fim-de-semana as mínimas estarão nos 6ºC e as máximas rondarão os 17ºC. Para a próxima semana, prevê-se uma continuidade destes valores.

