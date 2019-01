Não é a ideologia. É a ausência absoluta de energia

Luís Montenegro deu uma violentíssima conferência de imprensa, atacando Rui Rio com uma agressividade que não me lembro de ver desde os tempos de Luís Filipe Menezes, dizendo dele o que Maomé não disse do toucinho, e acusando-o de ser mole, não ter qualquer estratégia e de demonstrar uma incompetência extrema. A direcção de Rui Rio ouviu e respondeu. Como? De forma mole, sem qualquer estratégia e demonstrando uma incompetência extrema. Montenegro até pode conspirar todos os dias contra Rui Rio. Mas Rui Rio conspira todos os minutos contra si próprio.

A primeira aparição da direcção do PSD após o avanço de Montenegro vai ser esquecida em duas horas, mas a forma e o conteúdo da intervenção da vice-presidente Isabel Meirelles são exemplares do desnorte que se vive no PSD. Ponto um: 99,998% dos portugueses não sabem quem é Isabel Meirelles. Não é por acaso. É porque a equipa de Rui Rio é composta em quase exclusividade por figuras politicamente irrelevantes. Ponto dois: a primeira coisa que Isabel Meirelles fez questão de dizer foi que estava a falar em nome individual. Reparem: uma vice-presidente do PSD, a reagir na sede nacional do PSD, 15 minutos depois de um avanço frontal contra o líder do PSD, não estava a falar em nome da direcção do PSD. Ponto três: a reacção de Isabel Meirelles resumiu-se a um choradinho inconsequente. Ai, ai, que é um golpe de Estado. Ai, ai, que Luís Montenegro tinha prometido não fazer tal coisa. Ai, ai, que é uma enorme falta de respeito. Por amor da santa. Em que planeta político é que a maneira mais eficaz de responder a um desafio forte é abrindo uma caixa de Kleenexes?

Toda a gente anda para aí a falar de ideologia. De como o PSD devia estar mais à direita. Ou mais à esquerda. Ou mais ao centro. Meus caros amigos: eu adoro questões ideológicas, como bem sabe quem me lê, mas o verdadeiro problema de Rui Rio, como de qualquer líder político numa democracia liberal, onde existe um consenso generalizado sobre uma parte significativa das políticas públicas, não é, nunca foi, e nunca será ideológico. É de carisma. É de empatia com o eleitorado. É de capacidade de liderança dentro do partido. É de estamina, e de músculo, e de capacidade de mobilizar e entusiasmar e animar aqueles que estão à sua volta. É isto que realmente importa. É isto que diferencia um grande líder político. Não é saber se Rio gosta mais de Keynes ou de Hayek, até porque quando se começa a governar o pragmatismo tende sempre a sobrepor-se aos grandes enquadramentos ideológicos.

Esqueçam a ideologia – o problema é de energia. Sim, muita gente no PSD não se identifica ideologicamente com Rui Rio. Eu não me identifico ideologicamente com Rui Rio. Mas esse não é o ponto. Mesmo aqueles que classificam o avanço de Montenegro como uma mera estratégia cínica, sem outro objectivo que não a luta por lugares no Parlamento, esquecem-se que essa crítica é a mais evidente prova da incompetência de Rio. Durante um ano, ele não conseguiu fazer pontes, não conseguiu atrair pessoas de fora do seu pequeno círculo de amizades, não conseguiu agregar o partido, e, sobretudo, não conseguiu fazer o menor vestígio de oposição a António Costa.

Luís Montenegro fez muito bem em avançar. Não me parece que o eleitorado veja o seu gesto como uma traição inaceitável. Já saber se ele tem, ou não, alguma coisa de jeito para propor ao país, essa é uma questão bem mais complicada, que deixo para um próximo artigo.

