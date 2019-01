Rui Rio reage ao desafio de Luís Montenegro: "A minha resposta é não"

Rui Rio foi desafiado. E ao desafio respondeu com um vincado "não". O líder do PSD esclareceu este sábado, através de uma declaração de imprensa sem direito a perguntas dos jornalistas, que não irá ceder à agenda de Luís Montenegro "em detrimento do país e do PSD". O líder social-democrata afasta assim "uma nova disputa interna à porta de eleições" e acrescenta que fazê-lo seria repetir "o jogo socialista" e "prestar um serviço a António Costa", recordando o desafio colocado por Costa a António Seguro, quando o último liderava os socialistas.

Nunca participei nem participaria em golpes palacianos. Nunca participaria em tentativas de enfraquecimento de uma liderança legítima. Rui Rio

O líder social-democrata avançou ainda que quer convocar um Conselho Nacional Extraordinário para apreciar uma moção de confiança à direcção. "Há momentos para unir e momentos para clarificar. Temos de ser um partido responsável", declarou, antes de citar o histórico do PSD, Francisco Sá Carneiro: "A política sem risco é uma chatice e sem ética é uma vergonha".

A política sem risco é uma chatice e sem ética é uma vergonha. Rui Rio citou Francisco Sá Carneiro

"Tenho um respeito absoluto pela legitimidade de quem vence eleições", acrescentou.​ "Nunca participei nem participaria em golpes palacianos. Nunca participaria em tentativas de enfraquecimento de uma liderança legítima", vincou em recado para Luís Montenegro, a quem aponta uma "postura eticamente questionável".

Foto Rui Rio falou aos jornalistas, um dia depois de Montenegro o ter desafiado a convocar eleições directas no partido Manuel Roberto

"Fui eleito presidente do PSD directamente por todos os militantes há precisamente um ano e tomei posse há menos de 11 meses. Fui eleito no início de 2018 depois de vários momentos e durante vários anos ter sido desafiado", começou por afirmar o líder social-democrata. Mas "sempre honrei os meus compromissos até ao fim", justificou.

"Se tem mesmo Portugal à frente de tudo, mostre coragem e não hesite em marcar estas eleições internas, não tenha medo do confronto, não se justifique atrás de questões formais, o tempo é de confronto político", afirmou o ex-líder parlamentar, Luís Montenegro, numa declaração sem direito a perguntas no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, esta sexta-feira.

Além de Montenegro, também o deputado do PSD Miguel Morgado tinha esta sexta-feira admitido avançar com uma candidatura, caso fossem marcadas eleições directas.

Depois do desafio de Montenegro, Rio esteve reunido com Marcelo Rebelo de Sousa, que na próxima segunda-feira se encontrará também com Luís Montenegro.

