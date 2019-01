Marcelo elogia militares portugueses envolvidos em combate

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, felicitou este sábado os militares portugueses destacados em combate na República Centro-Africana, pela "forma valente" como protegeram a população local.

Numa mensagem na página da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa refere que felicitou a força nacional destacada na República Centro-Africana "pela forma excepcional" como esteve envolvida esta semana em combate e cumpriu "de forma valente a missão de proteger as populações daquele país".

O Presidente da República referia-se ao desempenho de militares portugueses que na quinta-feira, e durante cerca de cinco horas, estiveram envolvidos em combate em Bambari, cidade a 400 quilómetros da capital, Bangui.

Estes militares, que integram a missão da ONU no país, estiveram em combate directo com elementos do grupo armado ex-Seleka UPC (União para a Paz na República Centro-Africana), com o objectivo de proteger civis e restabelecer a paz.

