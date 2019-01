Presidente do Parlamento diz que Maduro é um "usurpador" e declara-se chefe de Estado

O presidente do parlamento da Venezuela, Juan Guaidó, declarou-se chefe de Estado, invocando artigos da Constituição para declarar Nicolás Maduro “usurpador”. Brasil, a Organização de Estados Americano e 13 dos 14 países do Grupo de Lima já lhe reconheceram a autoridade

“Invoco os artigos 333, 350 e 233 da Constituição para pôr fim à usurpação e convocar eleições livres, com o apoio da união do povo e da comunidade internacional”, disse Guaidó na sexta-feira à noite, durante uma reunião aberta da Assembleia Nacional (parlamento) cujo objectivo foi definir “a rota da transição” para um regime democrático na Venezuela.

PUB

Segundo o jornal venezuelano El Universal, uma enchente participou na reunião da Assembleia Nacional, tendo aderido sobretudo estudantes, membros de sindicatos, militantes dos vários partidos da oposição — a assembleia teve lugar em frente do edifício que alberga a sede do PNUD (Programa para o Desenvolvimento da ONU).

PUB

Foi feito um apelo à população para se manifestar a favor desta transição no dia 23 de Janeiro.

PUB

Apoio internacional

Nicolás Maduro tomou posse para um segundo mandato na quinta-feira perante o Supremo Tribunal, uma vez que não reconhece o parlamento, onde a oposição tem a maioria. A cerimónia foi contestada internamente pela oposição — que boicotou as eleições presidenciais cujos resultados foram questionados pela OEA, União Europeia, Estados Unidos e Grupo de Lima, que junta vários países da América Latina e que foi formada em 2017 para debater a crise política e social na Venezuela (Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguai, Peru e Santa Lúcia). Os EUA, a OEA e o Grupo de Lima não reconheceram a tomada de posse.

Maduro tem o apoio da Rússia, China, Turquia, Bolívia, Cuba, Nicarágua e El Salvador.

Enquanto Maduro tomava posse em Caracas, a OEA votou, por 19 votos a favor, seis contra e oito abstenções, uma declaração a “não reconhecer a legitimidade do período de regime de Nicolas Maduro a partir de 10 de Janeiro de 2019” e manifestou apoio ao “povo venezuelano “que não está sozinho para recuperar a democracia, os direitos humanos e a liberdade de todos”.

No final de 2015, Maduro e o seu Partido Socialista Unido da Venezuela perderam as legislativas e, perante um parlamento controlado pela oposição, Maduro e o aparelho bolivariano anularam os poderes do órgão legislativo e criaram um novo, através da formação de uma Assembleia Constituinte.

Guaidó disse, na sua intervenção, que o país vive uma situação de “usurpação por parte de Nicolás Maduro” e considerou que as presidenciais de 20 de Maio de 2017 estiveram repletas de irregularidades tendo os resultados sido rejeitados pela Venezuela e pelo mundo inteiro”.

PUB

Disse que assumia “o dever que a Constituição impõe no artigo 333 e que obriga qualquer venezuelano, investido ou não de autoridade” a comprometer-se a lutar pela restituição da ordem constitucional assumindo “a presidência da república para convocar eleições livres e a convocar o povo, as Forças Armadas e a comunidade internacional para tornar isso uma realidade”.

Falou num governo de transição para “dar respostas ao povo que padece com a pior crise política, económica e social da sua História”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A oposição, unida na Mesa de Unidade Democrática (MUD), apelara no dia da tomada de posse de Maduro às Forças Armadas para não o reconhecer como chefe de Estado. Porém, pouco depois da cerimónia, as principais chefias militares juraram lealdade ao Presidente, numa cerimónia no Forte Tiuna, em Caracas.

“Os venezuelanos estão a dizer que Nicolás Maduro não é o seu Presidente e não é só a Venezuela que o diz”, disse na sessão aberta da Assembleia Nacional a líder estudantil, Rafaela Requesones, citada pelo El Universal.

Em 2016, depois de a Comissão Eleitoral ter anulado um referendo com o objectivo de destituir o Presidente, eclodiu uma revolta nas ruas — nos confrontos entre a população e as autoridades, que duraram quatro meses em 2017, morreram 120 pessoas.

PUB