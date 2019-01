Explosão num edifício em Paris causa nove feridos graves

Uma loja de um edifício no centro de Paris, em França, ficou totalmente destruída devido a uma explosão na manhã deste sábado e provocou nove feridos graves. O ministro do interior Christophe Castaner, o primeiro-ministro Édouard Philippe e a presidente da Câmara Municipal de Paris Anne Hidalgo estiveram no local pouco depois das 9h30 (hora de Portugal Continental).

PUB

Em causa está, diz o jornal Le Parisien, uma fuga de gás que danificou uma pastelaria entre as ruas de Trévise e Saint-Cécile, no 9º bairro de Paris. O estabelecimento costuma estar encerrado aos sábados.

PUB

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A polícia francesa, que permanece a investigar o caso, disse nas redes sociais que os bombeiros encontram-se a apagar as chamas e recomendou à população que evite circular por aquela zona.

Os edifícios mais próximos do local da explosão foram evacuados. A agência Lusa cita jornalistas da France-Press e aponta para "vários feridos" neste incidente. A polícia afastou a possibilidade de haver mortos, disse o mesmo órgão francófono, citado pelo The Guardian. A Reuters refere que há nove feridos graves.

Este incidente acontece num dia em que Paris vai ser novamente o local de mais um protesto dos Coletes Amarelos. O jornal Le Monde fala que há mais de cinco mil agentes da polícia espalhados por toda a capital francesa.

PUB