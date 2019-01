“Há uma tendência de repressão contra defensores de Direitos Humanos em praticamente todo o mundo”

Das decisões de alto nível ao impacto no nosso quotidiano, neste programa falamos sobre a Europa que Conta, no âmbito da série especial do PÚBLICO que procura saber como as decisões tomadas em Estrasburgo e Bruxelas têm impacto na vida diária dos cidadãos europeus.

No décimo episódio do programa, descobrimos mais sobre o apoio directo da União Europeia aos defensores de Direitos Humanos. A jornalista Joana Filipe conversa com Javier Roura, do Protect Defenders. O activista explica-nos porque foi criado este mecanismo de apoio aos defensores de direitos humanos e de que forma complementa outros instrumentos da União Europeia.

PUB

Ouvimos ainda um excerto da conversa com Vital Moreira, director nacional do Mestrado Europeu em Direitos Humanos e Democratização, integrado na rede Global Campus of Human Rights. Leia também a reportagem completa sobre esta rede de universidades que ensinam a lutar pelos Direitos Humanos.

PUB

Na rubrica Eurodeputado da semana da série A Europa que Conta, fomos ainda perguntar à eurodeputada Ana Gomes, eleita pelo Partido Socialista e que cumpre até Maio o seu terceiro e último mandato, o que fez na última semana.

PUB

Este programa teve o apoio do Parlamento Europeu.

PUB