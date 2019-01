Salah garante vitória do Liverpool em Brigthon

Uma grande penalidade convertida com sucesso pelo egípcio Mohamed Salah deu os três pontos ao Liverpool na deslocação deste sábado ao terreno do Brigthon, permitindo à formação de Jurgen Klopp consolidar a liderança da Premier League.

Num jogo bastante disputado, o Liverpool teve mais ocasiões de golo, mas só o alcançou aos 50 minutos quando Salah foi carregado depois de uma jogada individual dentro da área da formação da casa, encarregando-se depois de converter o penálti que se revelou decisivo para a vitória.

Com este resultado, os "reds" reforçam a liderança da Premier League, com 57 pontos somados em 22 jornadas, e fica à espera do desfecho do jogo do Manchester City (50 pontos), o seu perseguidor mais directo que recebe no domingo o Wolverhampton, de Nuno Espírito Santo.

Já o Burnley recebeu e venceu o Fulham por 2-1, beneficiando de dois golos na própria baliza (de Joe Bryan e de Dennis Odoi) quase seguidos (20' e 23'), enquanto o alemão Andre Schurrle marcou para os visitantes logo aos dois minutos do encontro.

O jogo entre o Cardiff e o Huddersfield terminou sem golos, enquanto o Crystal Palace foi derrotado em casa pelo Watford por duas bolas a uma, idêntico resultado ao verificado entre o Leicester e o Southampton.

