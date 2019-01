Chelsea ganha e reforça o quarto lugar

Não foi fácil, mas o Chelsea cumpriu neste sábado a missão de conquistar os três pontos na recepção ao Newcastle e, aproveitando o deslize do Arsenal, reforçou o quarto lugar na Premier League, posição que dá acesso à Liga dos Campeões em 2019-20. Pedro e Willian marcaram os golos no triunfo da equipa de Maurizio Sarri, por 2-1.

Em Stamford Bridge, o Chelsea entrou praticamente a ganhar. Logo no nono minuto, o espanhol Pedro Rodríguez, assistido por David Luiz, fez o primeiro golo do jogo. O resultado não sofreu até perto do intervalo, mas aos 40’, o defesa irlandês Ciaran Clark fez de cabeça o seu terceiro da época, e restabeleceu o empate.

A precisar de vencer, o Chelsea aumentou a pressão sob a equipa comandada por Rafa Benítez, que não vence desde 15 de Dezembro, e acabou por garantir os três pontos com um grande golo do internacional brasileiro Willian, que nos últimos dias tem sido apontado como possível reforço do Barcelona.

Com a vitória, os “blues” passam a somar 47 pontos, menos um do que o vizinho Tottenham, terceiro classificado, que neste domingo recebe o Manchester United.

