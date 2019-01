Arsenal perde derby londrino no Olympic Stadium

O Arsenal foi derrotado neste sábado pelo West Ham no Olympic Stadium, por 1-0, e somou a terceira derrota consecutiva fora do Emirates Stadium em jogos da Premier League. O defesa irlandês Declan Rice marcou o golo que garantiu a vitória à equipa de Manuel Pellegrini.

Sem ganhar como visitante desde 25 de Novembro, o Arsenal conseguiu equilibrar o jogo na primeira parte, mas no início do segundo tempo Samir Nasri esteve na origem do lance que decidiu a partida.

O médio francês, que esteve suspenso durante mais de um ano por doping, regressou à competição com a camisola do West Ham e fez a assistência para Declan Rice que, com um remate rasteiro, bateu Bernd Leno.

Com a derrota, o Arsenal mantém o 5.º lugar, com 41 pontos, mas pode ser alcançado pelo Manchester United, que neste domingo tem uma difícil deslocação a Londres, para defrontar o Tottenham. O West Ham subiu à 8.ª posição, com 31 pontos.

