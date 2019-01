A volta do carteiro

A história de uma carta que poderia nunca ter sido entregue. Mas foi. E tudo mudou.

Um dia, em 1972, um soldado a cumprir serviço militar no Forte da Graça em Elvas decidiu escrever uma carta. Endereçou-a… a ninguém em particular. Bem pelo contrário, em vez de um destinatário (ou, neste caso, uma destinatária), decidiu escrever no envelope uma curta mensagem ao carteiro.

“Senhor Carteiro: É favor entregar esta carta à jovem mais simpática da Queixoperra”

Uma carta assim poderia nunca ter sido entregue, mas o carteiro entregou-a, dando assim continuidade à história da carta e início a toda uma nova história.

Este episódio foi inspirado na crónica escrita por Berta Silva Lopes no MédioTejo.Net.

No programa ouvimos Ausenda Duque, Luís Gaspar Lopes e António Micaela Rodrigues.

