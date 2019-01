Pedido de indemnização do Benfica ao FC Porto por divulgação de emails segue para julgamento

O pedido de indemnização de mais de 17 milhões de euros que o Benfica fez contra o FC Porto e o Porto Canal devido aos danos causados ao clube da Luz devido à divulgação de emails entres responsáveis benfiquistas naquela estação de televisão vai seguir para julgamento. Isto porque na audiência prévia realizada esta sexta-feira pelo Juízo Central Cível do Porto as partes não chegaram a acordo.

A informação foi avançada ao PÚBLICO pelo advogado João Correia, que representa o Benfica há mais de 20 anos, mas faz questão de sublinhar que não defende o clube neste caso. João Correia não se mostra surpreendido com o facto de não ter havido acordo e diz que o mais importante da audiência prévia é que o tribunal "faz a selecção dos temas da matéria de facto relevante para discutir no julgamento".

O arranque do julgamento está marcado para 7 de Março, sendo as audiências públicas apesar de um pedido do advogado do Benfica para que as sessões decorressem à porta fechada, adiantou ao PÚBLICO fonte da defesa do FC Porto.

Para pedir a indemnização, o clube da Luz argumenta que devido à divulgação dos emails sofreu danos de imagem e de reputação, o que se reflectiu em descidas das suas acções na bolsa. O FC Porto defende que, no uso da sua liberdade de expressão, se limitou a transmitir publicamente informação que considerou de manifesto interesse público.

Foi no âmbito deste processo, que o Benfica avançou com uma providência cautelar para impedir o Porto Canal de revelar mais correio electrónico interno do clube da Luz.

Após de uma primeira decisão em que um juiz se recusou a proibir o Porto Canal de continuar a divulgar os emails, o Tribunal da Relação do Porto veio dar razão aos “encarnados” em Fevereiro do ano passado, proibindo a revelação mais correio electrónico de diversos dirigentes benfiquistas.

