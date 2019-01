Ministério da Saúde avança com categoria de enfermeiro especialista

O Ministério da Saúde apresentou aos sindicatos uma proposta de uma carreira com três categorias e introduz a categoria de enfermeiro especialista. Esta era uma das principais reivindicações dos sindicatos que têm em cima da mesa uma nova greve cirúrgica com início marcado a partir de segunda-feira.

Esta sexta-feira os ministérios da Saúde e das Finanças reúnem-se com os vários sindicatos em mais uma ronda negocial. Na semana passada, no final dos encontros, a Associação Sindical Portuguesa dos Enfermeiros (ASPE) e o Sindicato Democrático dos Enfermeiros de Portugal (Sindepor), os dois sindicatos que têm a greve marcada mostraram-se optimistas com a abertura do Governo para a criação de uma carreira com três categorias e afirmando que a ronda desta sexta-feira seria decisiva para a desmarcação ou não da paralisação agendada para sete centros hospitalares durante 45 dias.

Até aí, o Ministério da Saúde tinha-se mostrado irredutível na criação de uma categoria de enfermeiro especialista, defendendo antes o reconhecimento dessas competências através de uma função, com um acréscimo salarial de 154 euros. Valor que seria pago apenas aos enfermeiros que estivessem a exercer a especialidade tirada. Condição que se mantém para que possam aceder à nova categoria de enfermeiro especialista. Ao que foi possível apurar, haverá um período de transição no acesso à categoria.

Actualmente os enfermeiros nestas condições recebem um suplemento de 150 euros, o que comporta uma despesa de 17 milhões de euros. Os sindicatos e a Ordem denunciaram a existência de enfermeiros a quem este suplemento não foi atribuído. No final de Dezembro, o ministério disse estar a resolver a questão. Na primeira listagem feita em Maio do ano passado, os serviços identificaram cerca de 10 mil enfermeiros a exercer a sua especialidade, de mais de 17 mil profissionais com uma especialidade reconhecida pela Ordem.

A ronda negocial entre ASPE e Sindepor e o Governo está marcada para as 16h30. O mais provável é que cheguem ao encontro com 400 mil euros angariados pelo Movimento Greve Cirúrgica para financiar a nova paralisação. Nos últimos dias os donativos têm crescido e em apenas 24 horas conseguiram 50 mil euros. Ao meio-dia desta sexta-feira, o valor angariado ia em 348.725 euros, 87% dos 400 mil pedidos.

O Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP) reuniu-se esta manhã com a comissão negocial do Governo. À saída do encontro, José Carlos Martins, presidente do sindicato, confirmou a alteração da proposta do Ministério da Saúde em relação à carreira. Mas adiantou que ainda estão vários pontos em aberto. "A grelha salarial apresentada ficou muito aquém e não apresentaram uma proposta de aposentação mais cedo", disse.

