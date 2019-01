Tribunal absolve ADP-Fertilizantes. Vítima não receberá indemnização por surto de Legionella

O Tribunal Cível de Vila Franca de Xira absolveu a empresa ADP-Fertilizantes do pagamento de uma indemnização de 200 mil euros, reclamada por uma das vítimas do surto de Legionella que, em Novembro de 2014, atingiu as freguesias do sul deste concelho ribatejano. Leonel Ferreira, de 67 anos, ficou com sequelas que não lhe permitem continuar a trabalhar.

A juíza responsável considerou que a ADP cumpriu as normas legais ao contratar uma empresa habilitada para fazer a desinfecção da torre de refrigeração da sua unidade industrial de Alverca/Forte da Casa que, de acordo com as entidades do ambiente e da saúde que investigaram o caso, terá estado na origem da propagação das bactérias da Legionella.

A sentença, a que o PÚBLICO teve acesso, considera que “não ficou provado, que a estirpe da bactéria (Legionella) que afectou fisicamente o autor, coincide com aquela” que foi detectada na torre de refrigeração da ADP. E que também não ficou provada em audiência a “fiabilidade” das colheitas de amostras de água efectuadas pela Administração Regional de Saúde na torre de refrigeração, que revelaram índices de presença de bactérias bastante superiores aos das amostras recolhidas pela Inspecção-Geral do Ambiente.

Varela de Matos, advogado que representa Leonel Ferreira, considera esta sentença “extraordinária e bizarra”, por concluir que “apesar das perícias todas da Polícia Judiciária e de todas as instituições públicas, não está provado o local proveniente da propagação da bactéria da Legionella”. Garante, por isso, que vai recorrer da decisão do tribunal vila-franquense.

Recorde-se que este surto da também designada “doença dos legionários” foi considerado o terceiro mais grave de sempre em todo o mundo, infectando 403 pessoas e provocando 14 vítimas mortais.

