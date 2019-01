Liliana Valente e Ruben Martins conversam o caso da semana — a polémica em torno do médico António Peças, acusado de recusar transporte de helicóptero a doentes. Falámos ainda com Vítor Almeida, presidente do colégio de emergência médica da Ordem dos Médicos, que explica como funciona o sistema de helicópteros do INEM.

