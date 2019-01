Évora: idoso mata duas mulheres

Um homem matou duas mulheres com idades compreendidas entre os 70 e 80 anos, na manhã desta sexta-feira, em Évora. O crime teve lugar em Terena, no concelho de Alandroal.

A informação inicialmente veiculada ao PÚBLICO pelo major Vieira, do Comando Territorial da GNR de Évora, apontava para que o idoso se tivesse suicidado, mas a Policia Judiciária confirmou ao PÚBLICO que o homem sobreviveu à tentativa de suicídio, estando a ser transportado pelo helicóptero do INEM para Lisboa.

PUB

A mesma fonte informou que as vítimas mortais são a esposa e a cunhada do suspeito, com idades a rondar os 80 anos.

PUB

O alerta foi recebido por volta das 11h45, tendo sido mobilizados 11 operacionais e cinco viaturas para o local.

PUB

PUB