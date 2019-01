Montenegro: "O estado do PSD é mau, preocupante e irreversível"

Luís Montenegro começou por atacar a estratégia de Rui Rio: "O estado a que o PSD chegou é mau, preocupante e irreversível". A declaração foi proferida no Centro Cultural de Belém. O ex-líder parlamentar do PSD explicou que houve uma "brutal alteração de circunstâncias" e que Rui Rio "falhou" na união do partido e na capacidade de fazer oposição. "Face a este estado de coisas sinto a responsabilidade de sair da minha zona de conforto. Não me resigno esta situação", disse, considerando que o PSD corre o risco de uma "derrota humilhante" e de se tornar "irrelevante".

"Estou disponível para me candidatar de imediato à liderança do PSD, a marcar eleições directas e apresentar já a sua candidatura. Não é um combate pessoal, é um combate de estratégias", defendeu. De um lado Rui Rio, com um partido "pequeno" e complacente com o Governo. Do outro, acrescentou, "um partido com vocação maioritária" e "autónomo do PS".

PUB

O ex-líder parlamentar apelou à "coragem" de Rui Rio para marcar a disputa eleitoral. "Não tenha medo", disse, apelando a que a direcção não se refugiasse em "questões formais".

PUB

PUB

Montenegro sustentou que "alguns apoiantes de Rio" podem ficar satisfeitos com um partido "irrelevante" e defendeu que "é preciso e urgente "mudar este estado de coisas". E dramatizou: "É preciso salvar o PSD do caminho para o abismo."

Na sala não estava nenhum dos dirigentes distritais que se têm movimentado para recolher assinaturas para convocar um conselho nacional extraordinário onde será colocada em cima da mesa uma moção de censura contra a direcção do partido, a marcação de directas e de um congresso. Compareceram Hugo Soares, antigo líder parlamentar e amigo pessoal de Luís Montenegro, e ainda Joaquim Pinto Moreira, presidente da câmara de Espinho, terra que é a naturalidade de Montenegro, além de alguns apoiantes que, no final, aplaudiram a declaração.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Luís Montenegro, 45 anos, advogado, decidiu desafiar a liderança de Rui Rio, depois de ter assegurado repetidamente que o actual líder deveria disputar as eleições legislativas.

Em nome da direcção do PSD, a vice-presidente Isabel Meirelles acusa Montenegro de tentar um "golpe de Estado" e assegurou que os estatutos vão ser cumpridos "à risca".

"É um grito de desespero para manter o poder, os lugares. Parece-nos horrível, pela sede de poder não vale tudo, não vale destruir o partido e dá-lo de bandeira à maioria de esquerda e prejudicar o próprio país”, criticou.

PUB