Com o PSD a ferver, Marcelo encontra-se com Rio

O Presidente da República vai aproveitar uma deslocação oficial ao Porto para reunir-se, esta sexta-feira à noite, com o presidente do PSD, Rui Rio. O encontro, avançado pelo Expresso e pela TSF, decorrerá num hotel da cidade e acontece depois de Rio ter visto a sua liderança do PSD desafiada por Luís Montenegro.

Marcelo Rebelo de Sousa recusou na quinta-feira pronunciar-se sobre a situação do PSD, mas reiterou o entendimento de que, em abstracto, é bom para a democracia haver uma oposição “forte”, assim como uma área de Governo forte.

O chefe de Estado afirmou que "não se pronuncia sobre a situação interna de nenhum partido e, portanto, não abre uma excepção" para comentar "aquilo que é próprio da vida partidária, ou da vida sindical, ou da vida patronal".

Luís Montenegro oficializou esta sexta-feira a sua vontade de disputar a liderança social-democrata. "O estado a que o PSD chegou é mau, preocupante e irreversível", disse, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa.

O ex-líder parlamentar do PSD explicou que houve uma "brutal alteração de circunstâncias" e que Rui Rio "falhou" na união do partido e na capacidade de fazer oposição. "Face a este estado de coisas sinto a responsabilidade de sair da minha zona de conforto. Não me resigno esta situação", disse, considerando que o PSD corre o risco de uma "derrota humilhante" e de se tornar "irrelevante". Por isso, desafia o presidente do partido a marcar eleições directas já.

A vice-presidente do PSD Isabel Meirelles reagiu, mostrando-se "extraordinariamente surpreendida pelo tom de vacuidade, politiqueiro, de quem só diz mal" usado por Montenegro.

O deputado Miguel Morgado também admite avançar com uma candidatura à liderança do PSD caso o partido marque eleições directas.

