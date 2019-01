Direcção do PSD acusa Montenegro de "golpe de Estado" e assegura que vai cumprir estatutos "à risca"

A vice-presidente do PSD Isabel Meirelles acusou nesta sexta-feira Luís Montenegro de tentar fazer um "golpe de Estado" que prejudica o partido e o país, e assegurou que a direcção tenciona fazer cumprir "à risca" os estatutos sociais-democratas.

"O dr. Rui Rio foi eleito por 22.500 militantes, com 54% dos votos. Entretanto, desde há cerca de um ano entraram seis mil novos militantes. Aquilo que se está a pretender fazer é um golpe de Estado no PSD", acusou, em declarações à agência Lusa.

Poucas horas antes de o antigo líder parlamentar do PSD fazer uma declaração - onde deverá anunciar a sua disponibilidade para ser candidato à liderança e pedir eleições directas antecipadas -, a dirigente social-democrata antecipa que se Montenegro fizer pelas 16 "um desafio à direcção de Rui Rio será um exercício de oportunismo descarado e de quem quer assegurar a sua própria sobrevivência e da clique que o rodeia".

"É um grito de desespero para manter o poder, os lugares. Parece-nos horrível, pela sede de poder não vale tudo, não vale destruir o partido e dá-lo de bandeira à maioria de esquerda e prejudicar o próprio pais", criticou.

Isabel Meirelles sustentou que a atitude de Luís Montenegro demonstra até que "não se respeita a si próprio", invocando declarações feitas pelo antigo deputado em Fevereiro do ano passado, segundo as quais nunca seria oposição interna a Rio, e, em Setembro, contra a realização de um Congresso extraordinário e a mudança do líder do PSD antes das legislativas.

"Alguém que quer confrontar António Costa usa a mesma ideia de ilusão e de mentira, que é dizer uma coisa e fazer outra. Isto mostra o carácter de uma pessoa que não tem ética nem para liderar uma Junta de Freguesia, quanto mais o partido", critica.

A dirigente do PSD questiona ainda quais os fundamentos para esta decisão do antigo parlamentar, acrescentando que, se for pelas sondagens, estas já se enganaram no caso de Rui Rio na Câmara do Porto e até do anterior líder Passos Coelho nas últimas legislativas.

"Achamos que mostra uma falta de respeito pelo partido, pelo país, pelos companheiros que foram legitimamente eleitos e uma falta de carácter que os homens que querem ser homens de Estado devem ter e que aqui não vemos", disse.

Questionada sobre o que fará a direcção perante o provável desafio de convocação de eleições antecipadas, Isabel Meirelles remeteu para os estatutos do PSD.

"Nós cumprimos os estatutos e, portanto, tudo aquilo que for feito vai ser feito segundo os estatutos do PSD. Vamos segui-los à risca, é isso em que se baseia um dos princípios do Estado de Direito e dos partidos que funcionam como tal, que é cumprir o princípio da legalidade. Portanto, os estatutos têm de ser respeitados", afirmou, sem querer acrescentar mais comentários sobre esta matéria.

