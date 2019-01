Com escassas hipóteses de sucesso, a oposição venezuelana estuda formas de afastar Maduro

O parlamento venezuelano, controlado pela oposição, organizou um encontro público nesta sexta-feira para discutir formas de derrubar Nicolas Maduro, apenas um dia depois de o Presidente ter dado início a um contencioso segundo mandato. Porém, os esforços têm baixa probabilidade de serem bem sucedidos.

Maduro foi reeleito no ano passado em eleições consideradas pela oposição e parte da comunidade internacional (União Europeia, Estados Unidos e União dos Estados Americanos) fraudulentas – em protesto, a oposição boicotou a ida às urnas – e vários países declararam como ilegítima a sua liderança. Os líderes do Partido Socialista Unido da Venezuela descreveram as críticas como uma interferência colonial promovida pelos Estados Unidos.

PUB

Nos últimos 20 anos, a eternamente dividida oposição realizou várias tentativas falhadas para derrubar os socialistas bolivarianos. O Supremo Tribunal e um poderoso parlamento alternativo, a Assembleia Constituinte, retiraram à Assembleia Nacional dominada pela oposição os seus poderes, o que significa que não tem a capacidade para destituir o Presidente, como acontece em muitos países.

PUB

PUB

De qualquer forma, a oposição garantiu que vai manter a pressão.

“A transição começou”, declarou o presidente da legislatura, Juan Guaido, através do Twitter. “Nicolas Maduro é totalmente ilegítimo.”

Na quinta-feira, Guaido apelou às Forças Armadas para que recusasse Maduro. Mas o ministro da Defesa, Vladimir Padrino, e os comandantes no topo da hierarquia militar apoiaram Maduro numa cerimónia logo após a sua tomada de posse, onde lhe juraram lealdade.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Os críticos de Maduro acusam-no de ter imposto uma ditadura e de ter destruído a economia. A Venezuela atravessa a pior crise económica na sua história, com a inflação a aproximar-se dos dois milhões por cento e perto de três milhões de pessoas a terem saído do país, onde enfrentam uma escassez crónica de comida básica e medicamentos.

Maduro diz que o país é vítima de uma “guerra económica” promovida pelos seus adversários políticos com o apoio de Washington.

Os esforços da oposição para derrubar Maduro afundaram-se. A comissão eleitoral, pró-governamental, travou um plano em 2016 para convocar um referendo com o objectivo de destituir o Presidente. Mais de 120 pessoas foram mortas durante os protestos de ruas que duraram quatro meses em 2017, mas que acabaram por enfraquecer.

PUB