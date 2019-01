PJ faz terceira detenção por roubos no Porto

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, na noite de quinta-feira, um homem de 37 anos que supõe ser o terceiro membro do "gangue das scooters", suspeito de cometer uma série de roubos à mão armada na cidade do Porto.

Segundo um comunicado da Directoria do Norte da PJ, esta sexta-feira, o suspeito é irmão dos outros dois alegados membros do grupo, um de 25 anos e outro de 33, que foram detidos no final de Dezembro de 2018, tendo todos antecedentes criminais por crimes da mesma natureza.

De acordo com o apurado nas investigações da PJ, os arguidos, deslocando-se em scooters e actuando em grupo, terão praticado num primeiro momento, em Setembro de 2017, sete roubos consumados e tentados a transeuntes e condutores de veículos sob coação e ameaça do uso de arma, que se revelou ser de airsoft, com a qual produziram danos nas viaturas.

Mais recentemente, em Agosto de 2018, conta a polícia, "roubaram uma viatura com exibição de arma, com a qual vieram a ter um acidente de viação que provocou sérios danos naquela".

Aos três suspeitos, a PJ imputa a prática de crimes de roubo agravado nas formas consumada e tentada.

