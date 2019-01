Acção e financiamento da UE nos direitos humanos

ÁREAS E OBJECTIVOS



Subvenções directas de emergência para activistas de direitos humanos em situações de risco, atribuídas ao abrigo do Fundo de Emergência do IEDDH e do ProtectDefenders.eu. Permitem pagar despesas de representação legal, despesas médicas, compra de material de segurança, evacuação para outro país, apoio financeiro à operação de organizações de direitos humanos em dificuldades, etc. Valor máximo de 10.000€, atribuído em total confidencialidade, sendo os pedidos avaliados caso a caso pela Comissão Europeia.