Sete ideias para sair esta semana

Aos reis, em modo artesanal

Lisboa - Marvila

Dia 12 de Janeiro

A visita e oferendas dos reis magos a Jesus recém-nascido. O ritual de cantares de porta em porta, em troca de comes e bebes. Juntem-se as tradições à cerveja e todos os caminhos vão dar a Marvila. Promovida pelas fábricas/marcas do bairro Dois Corvos, Musa e Lince, a festa Ouro, Incenso e Birra promete uma tradição reinventada, com mais de 30 cervejas à pressão e um circuito de pequenos espectáculos, com reinterpretações do cancioneiro popular a cargo de Samuel Úria, Reis da República, Iguana Garcia, Afonso Rodrigues (Sean Riley), Madrepaz, Trêsporcento, Casuar, LOT, Meses Sóbrio e Djumbai Djazz, entre outros. O espírito comunitário não fica por aqui: além do lançamento de uma cerveja colaborativa, parte das receitas da festa reverte para uma instituição social, este ano, a Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla (SPEM).

Horário: sábado, das 15h às 2h.

Grátis

Foto Nelson Garrido

Tudo para a neve

Porto - Sala do Arquivo da Alfândega do Porto

Dias 12 e 13 de Janeiro

Assume-se como "um evento único para apaixonados por neve, ski e snowboard". Na edição de estreia, o Sporski Snow Weekend vem com o fato completo: um fim-de-semana dedicado à experiência na neve, com propostas para todos os níveis, de iniciados a praticantes experientes. No programa há informação sobre preparação física e segurança na neve, snow trips, passatempos e descontos exclusivos, conversas (snow talks), workshops, massagens, venda e troca de material, animação e espaços lounge e gourmet. Na lista de convidados figuram estâncias de Andorra e Espanha, como Formigal, Grandvalira, Cerler ou Vallnord, que vêm mostrar o ar da sua graça. A feira vem com o selo da Sporski, operador turístico e agência de viagens especializada em férias na neve.

Horário: sábado, das 10h30 às 20h; domingo, das 10h30 às 19h.

Grátis com convite (descarregado em www.sporski.com)

Foto Revista Lisnave N.64 (Abril 1971) DR

Pórtico de Identidade

Almada - Museu Naval

Fotografias, objectos, notícias e documentos percorrem os 33 anos de história da Lisnave, o grande estaleiro de reparação naval instalado na Margueira, em Cacilhas. Procurando simultaneamente problematizar a sua importância para a comunidade local, a exposição Pórtico de Identidade. A Lisnave em Almada inclui testemunhos de quem ali viveu quando, como diz a nota de imprensa, "os navios de grande tonelagem dominavam o horizonte, o estaleiro laborava em contínuo com um pórtico altivo, os operários envergavam fatos-macaco azuis e cinzentos e capacetes coloridos".

Horário: segunda a sexta, das 9h30 às 13h e das 14h às 17h30.

Bilhetes a 0,61€

Foto Nelson Garrido

Edição de bolso

Porto - Mosteiro de São Bento da Vitória (Centro de Documentação)

Dia 15 de Janeiro

A nova temporada das Leituras no Mosteiro de São Bento da Vitória é composta por excertos de edições de peças de teatro que foram lançadas em Portugal durante as décadas de 1950 e 60, em plena ditadura. Janeiro é o mês de Guillaume Apollinaire: a primeira sessão debruça-se sobre o drama surrealista Tirésias (Les Mamelles de Tirésias). Seguem-se Alfonso Sastre (Guilherme Tell Tem os Olhos Tristes, 19 de Fevereiro) e Jean Anouilh (Joana d’Arc: A Cotovia, 19 de Março). Há ainda uma sessão extra, a 26 de Fevereiro, com textos de alunos do curso de pós-graduação em Dramaturgia da ESMAE. A organização é do Teatro Nacional São João, com coordenação de Nuno M. Cardoso e Paula Braga.

Horário: terça, às 21h.

Grátis

Foto "Eu, Daniel Blake"

Monstrare, de mão cheia

Loulé - Cine-Teatro Louletano e Convento do Espírito Santo

De 16 a 20 de Janeiro

À quinta edição, a Monstrare - Mostra Internacional de Cinema Social em Loulé mantém a palavra e faz jus ao nome: dar voz às temáticas sociais através da sétima arte. Às projecções de filmes juntam-se debates com realizadores e workshops de guionismo, sempre com o foco apontado às problemáticas da vida na sociedade contemporânea. Um dos destaques do cartaz vai para Eu, Daniel Blake, realizado por Ken Loach, o drama de um viúvo que, sem meios de subsistência, se vê enredado na burocracia injusta e constrangedora da Segurança Social (sessão dia 19, às 21h, no Cine-Teatro). Antes, pela tela, passam ainda títulos como Ao Telefone com Deus, de Vera Casaca (dia 16); As Horas de Luz, de António Borges Correia (dia 17); Andar em Frente, de Helena Inverno e Verónica Castro, ou Fracking the Contract, de Sophie Rousmaniere (ambos no dia 18).

Horário: sessões de quarta a sábado, às 21h. Workshop sábado e domingo, das 10h às 13h e das 14h às 19h.

Grátis

Foto Paulo Ricca

Rio acima

Caminha, Melgaço, Monção, Paredes de Coura, Valença e Vila Nova de Cerveira

De 15 de Janeiro a 15 de Abril

No Vale do Minho, está aberta a época da lampreia. Durante quatro meses, restaurantes de seis municípios servem mais uma edição da Lampreia do Rio Minho – Um Prato de Excelência. Se o particular sabor destes ciclóstomos não cativa todas as bocas, a ementa inclui opções para (quase) todos os gostos: do arroz de lampreia ou à bordalesa, passando pela marinada em vinho verde tinto, ensopada e servida com pão frito, ou até opções mais contemporâneas como o sushi, folhado ou escabeche. A acompanhar a iniciativa promovida pela Adriminho - Associação de Desenvolvimento Rural Integrado do Vale do Minho, há actividades pelo património natural e cultural da região.

Nos restaurantes aderentes

Foto Herman José DR

Festa do Riso

Lagos - Centro Cultural e Biblioteca Municipal

De 18 a 20 de Janeiro

Um serão passado em Conversas Soltas, com Jorge Serafim e Herman José. Num alinhamento que tanto pode passear pela comédia stand-up, como por momentos musicais, contos ou leituras, há apenas uma garantia: a noite é para rir. O encontro está marcado para dia 19, às 21h, no Centro Cultural de Lagos, mas a boa disposição começa antes, a convite da Festa do Riso que, durante três dias, conjuga os benefícios do verbo através de tertúlias, espectáculos e cursos de risoterapia. Carlos Pereira, Sabrina Tacconi, Celso Sanmartín e Cristina Taquelim são os outros anfitriões de serviço.

Horário: sexta, às 21h; sábado, das 10h às 17h (curso), e às 21h (Conversas Soltas); domingo, às 15h e 21h.

Grátis

