Neste museu moram 2000 anos de história da produção de azeite

Evite cair na tentação de considerar que está prestes a descobrir mais um museu do azeite. É verdade que em Portugal já existem uns quantos, mas, aqui, as diferenças estão à vista logo no exterior: o edifício que alberga a unidade museológica tem a forma de um ramo de oliveira, com folhas e azeitonas. “Tinha de ser um museu moderno, um espaço que não fosse um mero lagar”, destaca António Dias, o produtor de azeite que, depois de passar anos a coleccionar peças relacionadas com o óleo extraído da azeitona, decidiu criar um espaço que perpetuasse a sua história. Abriu no passado mês de Dezembro, em Bobadela, no concelho de Oliveira do Hospital, ao lado de um dos lagares de António Dias e com vista directa para a serra da Estrela.

Do seu discurso expositivo fazem parte várias réplicas de lagares, cada um deles com mecanismos e técnicas diferentes. Desde o lagar romano, passando pelo lagar de varas e pelo lagar hidráulico, até ao lagar eléctrico. São cerca de 2000 anos de história, repartidos em vários espaços do museu, mas com um denominador comum: a arte de esmagar a azeitona para dela extrair esse óleo precioso. “Já no tempo dos romanos ele era muito valioso”, repara David Lopes, o guia que nos acompanha ao longo da visita, lembrando os vários usos que já então eram dados ao azeite, nomeadamente “no corpo, para proteger do sol e as feridas”. “Sem esquecer que também usavam as coroas de oliveira para distinguir algumas pessoas”, acrescenta.

Foto

Terão sido os romanos a dar início ao cultivo da oliveira e à produção de azeite em Oliveira do Hospital – Bobadela preserva algumas ruínas romanas – por volta do século I d.C., nota um dos textos expostos à entrada. Para extrair o óleo da azeitona recorriam a moinhos e prensas de vara, mecanismos que estão reproduzidos, com todo o pormenor, logo na primeira sala do museu. Segue-se a representação de um lagar com duas varas, “uma evolução do lagar romano e que foi utilizada em Portugal até ao século XX”, realça David Lopes.

O aperfeiçoamento da técnica, e o avançar dos anos, acabou por conduzir à mecanização do processo produtivo - a força animal e humana que até então accionavam os mecanismos foram substituídas, em grande medida, pelas máquinas. A adopção do sistema de prensagem hidráulica resultou numa grande transformação dos lagares. Em Portugal, atingiu “grande divulgação na primeira metade do século XX, tornando-se, depois da Segunda Guerra Mundial, na tecnologia de lagar mais frequente”, é explicado no painel instalado na sala do lagar hidráulico.

Ainda assim, e por mais que o processo produtivo estivesse facilitado e mecanizado, “era preciso que os lagareiros estivessem sempre presentes no lagar durante a produção de azeite, uma vez que ela era feita de forma ininterrupta”, frisa o guia. “Durante três meses, de Novembro a Janeiro, os lagareiros tinham, assim, de ficar a dormir nos lagares”, acrescenta, justificando a existência de uma recriação dos antigos aposentos (quarto e cozinha) para o lagareiro e restantes trabalhadores. É também nesta zona que se encontra exposta uma das principais peças do museu: um antigo relógio de azeite, cuja origem ainda não foi possível determinar. “Foi oferecido ao senhor António Dias pela filha e, apesar de várias tentativas, ainda não se conseguiu precisar a data”, conta David Lopes.

A história dos olivais e das marcas portuguesas

À história da produção do azeite a unidade museológica de Bobadela junta, depois, outras informações e curiosidades em torno do óleo de azeitona. Sem esquecer, claro está, a história dos olivais portugueses, que remontará ao “início do primeiro milénio a.C (séc. IX-VIII a.C)” por iniciativa “dos colonizadores fenícios”, e que é contada numa das galerias do museu. Uma verdadeira “aula” sobre a origem da oliveira em território português, na qual ficamos a saber, por exemplo, que a oliveira mais antiga de Portugal está situada na freguesia de Mouriscas, concelho de Abrantes, e tem cerca de 3500 anos.

O nosso guia acrescenta mais alguns dados importantes à lição – também há a opção de recorrer a um grande ecrã para obter mais informações sobre os olivais nacionais. “A oliveira mais comum em Portugal é Olea europaea” e, no total, “existem 32 tipos de azeitonas, sendo que, no nosso país, a mais comum é a galega”. E para que não restem quaisquer dúvidas: “Não há azeitonas verdes, o que acontece é que elas são apanhadas antes do amadurecimento.”

Museu do Azeite Travessa dos Vales,7

Bobadela, Oliveira do Hospital

Tel:.238603095

E-mail

Site Preço: 3,50€ (seniores, estudantes e crianças dos 5 aos 12 anos) e 5€ (adultos). A entradas são gratuitas para crianças até aos 4 anos.

Horários: de terça-feira a domingo, das 10h às 18h

Porque o saber não ocupa lugar, o visitante é ainda desafiado a viajar ao longo da história das marcas nacionais de azeite - começando pela primeira de todas, o Azeite Herculano, criado pelo militante liberal e escritor Alexandre Herculano – e dos antigos usos dados ao óleo extraído da azeitona – iluminação (o museu dispõe de uma colecção de candeeiros a azeite), cosmética, marinharia e saboaria. Para os mais novos, há um jogo que gira em torno da apanha da azeitona, e a pensar também nos graúdos existe a possibilidade de terminar a visita com uma selfie, tendo o olival como pano de fundo – basta sorrir para a câmara fotográfica e aguardar (segundos, apenas) que a imagem lhe chegue ao e-mail.

Foto

Aproveite ainda para visitar a cafetaria ou o restaurante do museu, que contam com vistas privilegiadas para a serra da Estrela e que servem várias iguarias que têm o azeite como ingrediente obrigatório. Se puder visite, também, a loja da unidade museológica onde encontrará, como é óbvio, o azeite da casa e produtos regionais (compotas, enchidos, etc.). Irá deparar-se com uma garrafeira bastante original – que não está à venda - feita pelo próprio olivicultor proprietário do museu. António Dias pegou numa oliveira e transformou-a em peça de arte – numa das galerias do museu, está exposta uma peça idêntica. Apenas mais um exemplo da paixão que o empresário, de 64 anos, nutre pela produção de azeite e pelos olivais. Ligado ao sector há mais de 30 anos, foi coleccionando peças e artigos, para evitar que a história se apagasse. Apenas por gosto pessoal mas, no dia em que decidiu criar um museu, sentiu que “tinha de ser algo diferente, distinto do que já existia”.

