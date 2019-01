Penálti resolveu o derby de Guimarães

O V. Guimarães aproveitou o derby da 17.ª jornada da Liga para alcançar o vizinho Moreirense no quinto lugar da classificação, graças a um triunfo por 1-0 sobre os "cónegos". Tozé acabou por ser a figura da partida.

O lance capital surgiu no arranque do segundo tempo, quando o Vitória investiu pelo lado esquerdo e tentou um cruzamento para a área. Fábio Pacheco acabou por interceptar a bola com a mão e, na conversão da respectiva grande penalidade, Tozé inaugurou o marcador, aos 47'.

PUB

Mais tarde, o médio português acabaria por ser protagonista de um momento menos feliz, com uma entrada muito dura a meio-campo, que lhe valeu a expulsão, aos 70'.

PUB

O Moreirense ainda arriscou, especialmente ao trocar o lateral João Aurélio pelo extremo Bilel, mas não foi capaz sequer de importunar o guarda-redes Douglas e acabou por ser igualado na classificação: os dois clubes somam agora 28 pontos, menos seis que o Sporting.

PUB

PUB