Calciatori con zero minuti

Um futebolista que não joga pelo clube que o contratou é um calciatore vero? Exemplos de reforços que nem estreiam a camisola do novo clube são às centenas, e no episódio 33 do podcast Planisférico recuperamos alguns dos mais emblemáticos.

Há o avançado que supostamente não aguentou a pressão do novo clube, há o médio que se queixa de ter sido operado a algo que não era necessário, há os guarda-redes que só serviram para fazer número. E todos partilham um número: zero, dos minutos jogados.

Isso leva-nos a um nicho bastante apreciado por dirigentes de futebol, a contratação dos irmãos para acompanhar as estrelas. O outro Ruiz, o outro Donnarumma, os outros Maradonas... Mas nenhum chegou ao ponto do outro Seedorf, que acabou a jogar num clube apropriadamente chamado SV The Brothers.

