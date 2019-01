Benfica sobe ao segundo lugar com triunfo nos Açores

Na véspera do clássico deste sábado, que opõe Sporting a FC Porto, o Benfica foi aos Açores derrotar o Santa Clara por 2-0.

No segundo jogo de Bruno Lage como treinador, a equipa "encarnada" inaugurou o marcador aos 22', por intermédio de Seferovic, que aproveitou um deslize de Fábio Cardoso.

Ainda antes do intervalo, a equipa benfiquista ficou em vantagem numérica depois de Fábio Cardoso ter visto o segundo cartão amarelo, num lance em que o árbitro assinalou primeiro penálti, mas que depois de visionar as imagens do videoárbitro, alterou para livre à entrada da área dos açorianos com a consequente amostragem do segundo cartão amarelo ao central do Santa Clara.

Jogando todo o segundo tempo com menos um jogador em campo, a vida ficou ainda mais difícil para os insulares quando Jardel, na sequência de um canto, dilatou a vantagem para o Benfica logo aos 48', fixando o resultado final.

