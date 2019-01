Acidente afasta Paulo Gonçalves do Rali Dakar

Paulo Gonçalves sofreu uma queda no quilómetro 173 da etapa desta quinta-feira do Rali Dakar, que liga Arequipa a Moquegua Tacna, no Perú, num total de 776 quilómetros. O piloto português, de 39 anos, está afastado da competição devido a um traumatismo craniano ligeiro e uma possível fractura na mão, revelou a organização da prova. O motard da Honda ocupava o 8.º lugar da classificação geral nas motos.

Este era a 12.ª edição de Paulo Gonçalves no Dakar, e será a quinta em que não termina a competição. Trata-se ainda de uma nova baixa para a Honda, que viu Joan Barreda desistir na etapa anterior, também devido a uma queda. O espanhol teve mesmo de ser levado de helicóptero para o hospital mais próximo. O norte-americano de 27 anos, Ricky Brabec, continua a liderar a geral, competindo numa Honda.

O rendimento de Paulo Gonçalves no Dakar volta a ficar marcado por quedas e lesões. Em Dezembro, o motociclista ainda estava em dúvida para disputar esta prova por ter sido submetido a uma intervenção cirúrgica onde lhe foi retirado o baço, após o campeonato nacional de todo-o-terreno​.

