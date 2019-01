O Gajo estreia Zé do Telhado

Rossio, Santa Apolónia, Alcântara-Terra e Cais do Sodré são os quatro EPs que João Morais (O Gajo) edita em 2019 e que o PÚBLICO vai apresentar em primeira mão.

As "estações", aqui representadas por locais da cidade de Lisboa, marcam também as quatro estações do ano, uma relação inspirada numa das obras de referência da música clássica: As Quatro Estações, de Vivaldi.

Rossio (o Inverno) sai em Fevereiro e, à semelhança dos outros três EPs, terá cinco temas no alinhamento. Zé do Telhado, aqui em estreia, é o pontapé de saída para "uma viagem alucinante pela cidade de Lisboa ao som de uma Viola Campaniça" (ou viola alentejana), nas palavras João Morais.

O Gajo é um dos artistas portugueses que vai marcar presença na edição deste ano do Festival Eurosonic, na Holanda, a 16 e 17 de Janeiro.

Ficha técnica:

Tema "Zé do Telhado" retirado do EP "Rossio" da coleção "As 4 Estações d'O GAJO".

Edição Rastilho Records 2019

Videoclip realizado e editado por Luís Dias (Cineasta Independente)

Gravação áudio por LASTSTEP

Agradecimentos: Inês e C.E.M., Ester Monite, Teresa Contas e Soraia Sousa

Publishing - lusitanian.pt