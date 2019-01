Encontrado o corpo do segundo tripulante da avioneta que se despenhou em Espanha

As autoridades espanholas localizaram, na manhã desta quinta-feira, o segundo ocupante de uma avioneta que, depois de ter saído do aeródromo de Tires ontem, em Cascais, se despenhou no monte Hernio, no País Basco. A informação é avançada pelo jornal El Diario Vasco.

O avião, um Piper, tinha saído do aeródromo de Tires, em Cascais, e voava em direcção ao aeródromo de Hondarribia, em Espanha, com dois tripulantes a bordo, quando foi perdido o contacto.

A torre de controlo do aeroporto de San Sebastian comunicou às 13h50 (hora local, mais uma hora que em Portugal) às autoridades policiais a perda de sinal da aeronave e as últimas coordenadas conhecidas, o que desencadeou de imediato uma operação de socorro no monte Hernio. O aeródromo de Errezil também tinha sido avisado de uma explosão no local, pouco antes.

O responsável pela coordenação de emergência lançou uma operação de busca imediata com unidades terrestres da Ertzaintza, bombeiros e um helicóptero, cujo trabalho acabou por ficar limitado devido ao nevoeiro.

As unidades de resgate da polícia e dos bombeiros bascos localizaram às 15h45 (14h45 portuguesas) os restos do avião, recuperando o corpo de um dos tripulantes, cuja identidade ainda não foi revelada pelas autoridades.

Ao final da tarde, as equipas de resgate foram forçadas a interromper as buscas devido à fraca visibilidade. “Os primeiros vestígios da aeronave e o corpo foram encontrados por volta das 15h30 (hora local). Há pouca visibilidade no local devido a um intenso nevoeiro e trata-se de uma zona montanhosa, o que dificulta as buscas que ainda estão a decorrer”, explicou ao PÚBLICO fonte do gabinete de imprensa do Departamento de Segurança do Governo Basco, a meio da tarde de quarta-feira.

Os trabalhos foram retomados na manhã desta quinta-feira e o corpo do segundo tripulante localizado às 9h22 (hora portuguesa), a poucos metros do local de impacto da aeronave, informa o jornal El Diário Vasco.

Segundo apurou o PÚBLICO junto de autoridades portuguesas tanto o plano de voo como o registo de embarque de Tires indicam que entraram a bordo esta manhã duas pessoas, que não são de nacionalidade portuguesa. Vários elementos apontam para que sejam britânicos.

Fonte aeronáutica nacional confirmou que o aparelho se trata de um pequeno avião, um Piper PA-28 Cherokee, registado no Reino Unido, que saiu de Tires às 8h22 portuguesas, com destino ao aeroporto de San Sebastian. O dono do aparelho não é de nacionalidade portuguesa, não se sabendo se era este que pilotava a aeronave.

