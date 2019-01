Infarmed alerta para ilegalidade de mais produtos para emagrecimento e disfunção eréctil

A Autoridade Nacional do Medicamento (Infarmed) alertou para a existência de mais dois produtos para emagrecimento e outro de disfunção eréctil que contêm substâncias que só podem ser utilizadas em fármacos e sem autorização de venda em Portugal.

Segundo uma nota do Infarmed, os três produtos, que foram agora detectados na Alfândega, contêm substâncias que só podem ser usadas em medicamentos e a sua utilização é proibida em Portugal.

Na nota disponível nesta quinta-feira no site da Autoridade do Medicamento, o Infarmed alerta para a ilegalidade do produto "Stiff Days", em cápsulas, que contém substâncias destinadas ao tratamento da disfunção eréctil.

"Após análise no laboratório do Infarmed, verificou-se que este produto contém a substância activa sildenafil, que se destina à melhoria do desempenho sexual", refere o Infarmed.

A Autoridade do Medicamento salienta que não está garantida a qualidade, segurança e eficácia do produto, por isso, a sua utilização é proibida em Portugal.

O "UP Life", em cápsulas, foi outro dos produtos detectado na Alfândega, tendo-se verificado após análise que contém as substâncias activas hidroclorotiazida (com efeitos diuréticos) e sibutramina (substância destinada ao emagrecimento e que foi retirada do mercado europeu, por constituir um risco para a saúde).

O Infarmed detectou também o produto "Moder Diet", em cápsulas, com as mesmas substâncias activas: hidroclorotiazida e sibutramina.

Por isso, o Infarmed alerta as entidades que dispõem destes produtos para que não os podem "vender, dispensar ou administrar" e que devem comunicar de imediato com a autoridade do medicamento.

"Os utentes que disponham destes produtos não os devem utilizar, devendo entregar as embalagens em causa na farmácia para posterior destruição, através da Valormed", adianta o Infarmed.

Os produtos têm, provavelmente, origem em vendas através da Internet, não tendo sido, segundo o Infarmed, detectado no circuito legal de venda de medicamentos (por exemplo, farmácias).

Na semana passada, o Infarmed já tinha alertado para a ilegalidade dos produtos 'PowerFite' e 'Diet Slim', dois "medicamentos ilegais" por não terem autorização de introdução no mercado em Portugal e conterem substâncias activas que apenas podem ser utilizadas em fármacos.

Estes produtos, em cápsulas, contêm substâncias destinadas ao tratamento da hipertensão, obesidade e ansiedade.

Dias depois, o Infarmed alertou para a ilegalidade dos produtos "Redux -Redutor de Medidas" e "Composto Natural Dieta" com substâncias destinadas ao tratamento da hipertensão, obesidade, ansiedade e obstipação.

Na quarta-feira, o Infarmed alertou que o produto Japan Tengsu é um "medicamento ilegal" por conter substâncias destinadas ao tratamento da disfunção eréctil que apenas podem ser utilizadas em fármacos.

