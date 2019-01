PAN repudia celebração do “dia da tauromaquia” aberto “a toda a família”

O partido Pessoas-Animais-Natureza (PAN) emitiu nesta quinta-feira um comunicado em que manifesta “perplexidade” e repudia o facto da associação PróToiro ir comemorar no próximo dia 23 Fevereiro o “dia da tauromaquia” e de preparar eventos “para toda a família”.

“Estas actividades vão decorrer no recinto do Campo Pequeno e no espaço público envolvente, pelo que o Grupo Municipal do PAN já questionou a Câmara Municipal de Lisboa sobre que licenças foram concedidas para este dia, para que locais, se houve isenção do pagamento de taxas e qual o tipo de actividades a que concretamente se destinam”, lê-se no comunicado do partido.

O PAN cita notícias nos órgãos de comunicação social que dão conta que este pretende “levar a cultura tauromáquica a vários públicos”, incluindo “actividades pedagógicas para crianças e adultos”, nomeadamente “demonstrações e aulas de toureio e pegas”, o que ignora por completo a recomendação da ONU para que as crianças não sejam expostas à violência física e psicológica da tauromaquia.

“Numa altura em que várias cidades do país, como Póvoa de Varzim e Viana do Castelo, já se declararam livres de touradas, é incompreensível que a nossa capital permita não só a realização de eventos tauromáquicos como também a celebração deste dia, do qual pouco ou nada se tinha antes ouvido falar”, refere a deputada municipal Inês de Sousa Real, citada no comunicado.

“O terreno onde a Praça de Touros se encontra instalada pertence à Autarquia e a Praça de Touros em si pertence à Casa Pia de Lisboa. É incompreensível que estas duas entidades públicas não desenvolvam esforços para reconverter o uso que é dado àquele espaço e ignorem a crescente consciencialização da população para a protecção animal”, acrescenta.

O PAN Lisboa compromete-se "a acompanhar de perto as actividades" previstas para o dia 23 de Fevereiro “bem como, neste sentido, vai continuar a trabalhar por uma cidade livre de violência contra pessoas e animais”.

