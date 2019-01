Montenegro anuncia amanhã que está disponível para desafiar Rui Rio

Luís Montenegro anuncia nesta sexta-feira que está disponível para desafiar a liderança de Rui Rio. O anúncio vai ser feito numa conferência de imprensa no Centro Cultural de Belém, às 16 horas.

O ex-líder parlamentar do PSD não participará, por essa razão, no segundo dia de trabalhos da Convenção Europa e Liberdade, que começou hoje e na qual já participaram Pedro Duarte, Miguel Pinto Luz e Marques Mendes.

Um conjunto de distritais do PSD deu recentemente início, como o PÚBLICO noticiou esta semana, à recolha de assinaturas para convocar um conselho nacional extraordinário com vista à destituição de Rui Rio. As assinaturas necessárias, soube-se nesta quinta-feira, já foram recolhidas.

