Distritais já têm assinaturas suficientes para desafiar Rui Rio

O movimento de distritais do PSD já conseguiu reunir as assinaturas necessárias para convocar um conselho nacional extraordinário para destituir Rio, confirmou o PÚBLICO. A informação foi avançada pelo Expresso esta quinta-feira de manhã depois de o PÚBLICO noticiar que Luís Montenegro pondera avançar com uma candidatura alternativa à actual liderança.

Luís Montenegro, que não se mostrava muito interessado em disputar o lugar de Rui Rio antes das eleições europeias, foi convocado pelas bases e já prometeu falar sobre o assunto nos próximos dias. "Muito em breve", disse.

Na quarta-feira, o ex-líder da bancada laranja criticou, na TSF, o estado de coisas no partido e defendeu que "o PSD tem de mudar", porque assim "não se vai conseguir afirmar".

"Não quero hoje dizer mais do que isso. Quero dizer que em breve, muito em breve, falarei sobre o estado do PSD, falarei mesmo sobre o futuro do PSD, porque entendo que este estado de coisas tem que acabar. Tem que mudar. O PSD assim não se vai conseguir afirmar", disse ainda.

