Pintura de Banksy que se autodestruiu vai ser exibida na Alemanha

O Museu de Arte Moderna Frieder Burda, em Baden Baden, na Alemanha, vai acolher a pintura de Banksy que, após ter sido vendida em leilão em Outubro último, se autodestruiu. A exposição, intitulada Love is in the Bin (O amor está no lixo,​ em tradução livre para português), nome dado à obra após o incidente no leilão, estará em exibição entre os dias 5 de Fevereiro e 3 de Março.

Girl with Balloon (2006), uma das obras mais célebres de Banksy, foi leiloada pela Sotheby's em Outubro de 2018. Assim que o som do martelo confirmou a venda da obra por 1,2 milhões de euros, uma destruidora de papel colocada na tela anos antes pelo artista britânico destruiu a pintura. Apesar da surpresa, o comprador ficou com a obra e as opiniões dividem-se: a destruição parcial diminuiu ou aumentou exponencialmente o valor da pintura?

Banksy, cuja identidade ainda não foi descoberta, publicou um vídeo onde mostra a colocação do engenho na tela. “Há alguns anos coloquei uma destruidora de papel numa pintura, para o caso de esta ser leiloada”, pode ler-se​ no vídeo do artista.

Em Dezembro, Banksy voltou a ser alvo de atenção internacional, depois de uma obra que mostrava uma criança a brincar debaixo do que aparentava ser neve. Na parede adjacente, porém, percebe-se que os flocos brancos são, afinal, cinzas, numa crítica à poluição em Port Talbot, no Sul do País de Gales, uma das cidades mais poluídas no Reino Unido.

