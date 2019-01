Em 2018, uma passageira alemã tricotou todos os atrasos dos comboios num cachecol

O atraso dos transportes ferroviários é uma realidade que afecta vários países europeus — e a Alemanha não é excepção. Os longos tempos de espera pelos comboios da Deutsche Bahn, a empresa de transportes alemã, inspirou a criatividade de uma passageira alemã que todos os dias vai de comboio para o trabalho. Decidiu, então, denunciar a situação. Como? Tricotando todos os minutos que teve de esperar a mais pelo comboio durante 2018. O cachecol já se tornou viral e pode ser comprado no eBay.

A peça foi tricotada pela mãe da jornalista Sara Weber que a deu a conhecer ao mundo no Twitter. "Cinza escuro para cinco minutos atrasado, rosa claro para uma espera entre cinco a 30 minutos e vermelho brilhante para mais de 30 minutos em cada viagem", descreve a filha num tweet que já soma milhares de retweets e likes. Durante todo o Verão, por exemplo, a viagem que poderia ser feita em 40 minutos chegou a durar cerca de duas horas — como se vê na grande faixa de vermelho em destaque no cachecol. Sara acredita, por isso, que a obra "tem valor para os viajantes frustrados em todo o mundo", como relatou à CNN. E assegura que a mãe vai continuar a tricotar em 2019.

Meine Mutter ist Pendlerin im Münchner Umland. Und begeisterte Strickerin. 2018 hat sie einen "Bahn-Verspätungsschal" gestrickt. Pro Tag zwei Reihen: Grau bei unter 5 Minuten, rosa bei 5 bis 30 Minuten Verspätung, rot bei Verspätung auf beiden Fahrten oder einmal über 30 Minuten. pic.twitter.com/PpGJiiU8AS — Sara Weber (@sara__weber) January 6, 2019

O chamado "cachecol dos atrasos do comboio" está agora em leilão no eBay e as licitações já ultrapassam os 1800 euros. O montante angariado irá reverter a favor da organização religiosa de caridade Bahnhofmission. Por cá também haveria pano para mangas...

