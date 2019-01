Aeroporto do Montijo

Se este Governo tivesse uma Política de Ambiente minimamente credível e um ministro dessa pasta que ao contrário do que confessa o actual tivesse convicções ambientalistas, o país não estaria a assistir a esta farsa sobre o projectado aeroporto para Montijo.

Há anos, Gonçalo Ribeiro Telles disse que os Estudos de Impacte Ambiental (EIA) tal como são conduzidos, não passam de uma burla e isso está à vista neste caso. Elaborou-se um EIA que reprovou o aeroporto naquelas condições; vai fazer-se novo EIA para quê? Fazem-se tantos estudos até que um diga o contrário? Se o projecto do aeroporto não muda e se as condições ambientais do Estuário do Tejo também não mudam, o que é que um novo EIA vai alterar? Desclassificam a Reserva Natural do Estuário do Tejo e as aves incomodadas com isso vão para outro lugar...? E a poluição que vai recair sobre a zona mais nobre do estuário, não incomoda ninguém? E o risco de tantos aviões sobre aquele habitat e sobre os milhares de pessoas que moram na envolvência? Não brinquem com o povinho!

Vir afirmar peremptoriamente que o aeroporto vai ser mesmo construído ali, quase se pode dizer "a bem ou a mal", é uma atitude de enorme estupidez, arrogância e desprezo pelo país e pela população. Se o Governo quisesse ser sério e rigoroso, para uma obra desta importância, antes de decidir a localização teria encomendado um Estudo de Avaliação Ambiental Estratégica, que qualquer manual de Ambiente explica o que é. Porque é que não se explica o porquê desta teimosia? Que lobbies estão por trás do negócio? Porque é que se insiste em enxovalhar a seriedade que deve estar na base duma avaliação de impactes ambientais?

Fernando Santos Pessoa, Faro

Ministério da Saúde

Marta Temido, a actual ministra da Saúde, tem pelo menos uma característica idêntica ao seu antecessor, que é a de tentar passar certidão de óbito a direitos laborais, uma vez que como presidente do conselho de administração do Hospital da Cruz Vermelha Portuguesa, antes de assumir funções governamentais, desencadeou o pedido patronal para a caducidade do acordo de empresa daquele hospital, o que motivou o recurso à greve de quem lá trabalha e que também já não têm aumentos salariais há cerca de dez anos.

Lembrar que Adalberto Campos Fernandes, anterior responsável governamental da Saúde, que Marta Temido foi substituir, antes de ser ministro foi presidente do conselho de administração dos serviços médico-sociais do Sindicato dos Bancários do Sul, onde promoveu também a caducidade do contrato colectivo de quem lá trabalha, o que motivou forte contestação, que incluiu greve.

Para além dos apertos orçamentais do laureado ministro das Finanças, Mário Centeno, as coincidências óbito-laborais de responsáveis pela pasta ministerial da Saúde do governo PS pode também explicar a falta de sensibilidade para ultrapassar as prolongadas divergências com quem trabalha no Serviço Nacional de Saúde.

Ernesto Silva, V.N. Gaia

