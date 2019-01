Encontrados 20 corpos, 17 deles queimados na fronteira do México com os EUA

As autoridades mexicanas descobriram os 20 corpos, 17 deles queimados, junto da cidade fronteiriça de Novo Laredo, no México, nesta quarta-feira. A notícia foi avançada à Reuters pelas forças de segurança mexicanas.

Foram também encontrados cinco veículos queimados na cidade de Miguel Aléman, junto do Rio Grande – que serve de fronteira natural entre o Texas e o estado mexicano de Tamaulipas –, acrescentaram no mesmo comunicado, sem fornecer mais detalhes.

De acordo com o jornal El Universal, os corpos foram encontrados por elementos do Exército, depois de uma mulher comunicar o desaparecimento do marido às autoridades.

Quando os elementos do Departamento de Defesa Nacional chegaram ao local, encontraram os corpos de 20 pessoas, alguns deles vestidos com roupa militar e outros como civis.

Tamaulipas tornou-se num dos estados mais violentos do México, devido aos gangues que lutam pelo controlo das rotas de tráfico de droga, extorsão e exploração de migrantes.

Nos últimos anos encontraram-se centenas de corpos em valas sem marcação. São o resultado de uma guerra provocada pelo tráfico, que opõe os líderes dos cartéis às forças de segurança.

