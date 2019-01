Câmara do Porto quer contratar 117 trabalhadores

O Município do Porto vai ter mais 117 funcionários este ano. Num dos quatro anexos da proposta que será votada na próxima segunda-feira reunião extraordinária do executivo são indicados 474 trabalhadores num mapa de recrutamentos autorizados. Mas a proposta da autarquia será de um “acréscimo de 117 postos de trabalho” durante o corrente ano, número que resulta das “necessidades identificadas pelas diferentes unidades orgânicas em áreas ainda deficitárias e prementes” para a concretização do programa de Rui Moreira.

Os recrutamentos poderão ser “com e sem vínculo de emprego público” ou com “vínculo de emprego público a termo”. E estes postos poderão ser ocupados por pessoal em mobilidade entre órgãos, por mobilidade intercarreiras ou através de concurso público. O financiamento será assegurado pelo orçamento da câmara.

A autarquia opta por “aprovar, durante o mês de Janeiro, o mapa anual global de recrutamento consolidado”, definindo à partida o investimento que fará durante todo o ano. Este novo mapa de pessoal procura contornar “constrangimentos introduzidos pelas leis do Orçamento do Estado”, escrevem na proposta que vai ser votada, e “reflecte as linhas da política de gestão de recursos humanos definidas pelo Município do Porto”.

