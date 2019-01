Bruxelas autoriza venda da Cimpor à OYAK

A Comissão Europeia anunciou esta quinta-feira que autoriza a turca Ordu Yardimlaşma Kurumu (OYAK) a assumir o controlo exclusivo da Cimpor.

O OYAK, que é o maior fundo de pensões da Turquia, com actividades em 19 países nos ramos da mineração, metalurgia, cimento, betão, papel, energia, produtos químicos, serviços financeiros, sector automóvel e logística (em Portugal está no sector siderúrgico, automóvel, alumínios e polímeros) anunciou em Outubro a compra de 100% da antiga multinacional portuguesa à brasileira Camargo Corrêa.

“A Comissão concluiu que, embora tanto a Cimpor Portugal como a OYAK estejam activos na indústria do cimento, a operação proposta não suscitaria preocupações em matéria de concorrência devido à ausência de sobreposições verticais ou horizontais, uma vez que as duas empresas não desenvolvem actividades nos mesmos mercados geográficos”.

O fundo de pensões dos militares turcos fica assim com caminho aberto para concretizar a compra da maior empresa de cimentos portuguesa, que tem activos também em Cabo Verde.

A operação, cujos valores não são conhecidos, envolve as três fábricas e as duas moagens de cimento, as 20 pedreiras e as 46 centrais de betão localizadas em Portugal e em Cabo Verde.

